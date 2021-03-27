شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: حادث قطاري سوهاج ترك ألمًا شديدًا في نفوس المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين إن حادث تصادم قطاري في محافظة سوهاج ترك ألمًا شديدًا في نفوس الشعب المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الحادث وارد حدوثه في كل دول العالم.

ولفت سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن الرئيس السيسي قائد حازم، وقرر معاقبة كل من له صلة بأسباب الحادث، موضحا أن هذا يطمئن الناس بأنه لن يفلت أحدًا من العقاب.

وأشار إلى أن الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه يقف جنبا إلى جنب في الأزمات، ويتكاتف ويساعد بعضه وهو ما لمسناه اليوم خلال حادث تصادم قطارين بسوهاج.