شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تستقبل قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المهلة 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3 أيام وتنتهى المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى، وبعدها تبدأ وزارة الداخلية فى تطبيق الإجراءات القانونية وملاحقة قائدى السيارات وتغريم المخالفين وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية.

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

فيما تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.