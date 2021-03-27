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كامل الوزير عن حادث قطارى سوهاج: سيتم محاسبة المقصرين

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القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد موسى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير شدد فى أول تصريح له على أنه سيتم محاسبة المقصرين.

 

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن المهندس كامل الوزير وزير النقل تفقد اليوم موقع حادث قطارى سوهاج، وانتقل إلى المستشفى العام بسوهاج، للإطمئنان على المصابين.

 

وتابع موسى، أن الوزير أكد بأن هناك توجيهات من الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، بتقديم الرعاية لكل المصابين.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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