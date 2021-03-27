شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تنعى ضحايا حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى، شهداء حادث التصادم الأليم الذي حدث اليوم الجمعة بين القطارين بمحافظة سوهاج.

وقال بيان من قضايا الدولة إن مستشاري الهيئة ينعون ببالغ الحزن ضحايا القطارين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.