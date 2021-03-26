شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس الحاويات بقناة السويس بسبب السفينة الجانحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة قبل يومين، فيما قال تقرير إن سفنا تنقل نفطا بقيمة 400 مليون دولار لا يمكنها المرور عبر القناة.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية صورة، استندت فيها إلى بيانات الملاحة MarineTraffic، تظهر ازدحاما أمام القناة بسبب السفينة الجائحة «إيفر جيفن».

بدورها ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، نقلا عن بيانات شركة Kpler، أن سفنا تنقل نفطا بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار لا يمكنها العبور عبر قناة السويس، الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات النفط.

وعن أهمية قناة السويس، تظهر بيانات أن أكثر من 50 سفينة تعبر القناة يوميا، فبحسب بيانات هيئة قناة السويس فقد عبر القناة في شهر نوفمبر الماضي عبر القناة 1614 سفينة.

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تعرض صوراً لسفينة EVER GREEN عبر الأقمار الصناعية‎