شكرا لقرائتكم خبر عن تطفئ الأنوار ساعة.. كيف تحتفل جامعة الإسكندرية باليوم العالمي للأرض؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، آلية مشاركة الجامعة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنوان (المشروع القومي لتطوير القرية المصرية)، مبادرة حياة كريمة والتي تهدف تنمية القري المصرية وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري.

وأكد المجلس في جلسته مساء أمس، على جميع عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد والأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعة، ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات بمنتهى الجدية والالتزام مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وفي إطار حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الوطنية، ذكرت الجامعة أن مشاركتها ستتم من خلال عدة محاور منها مشاركة القطاع الطبي لتقديم برامج توعوية، وتثقيف صحي، وقوافل طبية في مختلف التخصصات، وإجراء مسح طبي للأمراض في القري، وعمل أبحاث ميدانية، وتقديم رعاية علاجية متكاملة، وكذلك مشاركة الكليات النظرية من خلال التدريب وريادة الأعمال، والقوافل المجتمعية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، والتطوير الاقتصادي ودعم سياسات التنمية، ومكافحة البطالة، كما تشارك الكليات العملية في المبادرة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوعية البيئية والصحية، والمعمارية وتدوير المخلفات الصلبة، والتعريف بالمشروعات القومية.

ودعا المجلس إلى تشجيع المشاركة الطلابية في كافة محاور العمل المجتمعي على أن يكون من خلال مقرر معتمد لخدمة المجتمع، وكذا أعضاء المجلس لتقديم مقترحات ابداعية ومبتكرة للمشاركة في معرض المنتجات التراثية لتمكين أبنائنا الطلاب من تقديم business model.

وأعلن المشاركون في المجلس عن مشاركة جامعة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي للأرض، غدا السبت، حيث ستقوم الجامعة بغلق الكهرباء داخل منشآتها لمدة ساعة تبدأ من الثامنة والنصف مساءاً تضامنا مع هذه الاحتفالية.

بدوره عرض الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، آلية المشاركة الجامعة في مبادرة صنايعية مصر وهي المبادرة التي تهدف إلى مكافحة البطالة من خلال وضع برامج ومحتوى تدريبي خاص تمهيدا لرفعها على منصة إجادة.

كما استعرض شارل عدد من الملفات المتعلقة بمحاور مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة مؤكداً على ضرورة دمج أنشطة جامعة الإسكندرية في مجال البصمة الكربونية.

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