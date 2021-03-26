شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أمير كرارة ينعى ضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفنان أمير كرارة على تقديم واجب العزاء في ضحايا حادث قطارى سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

وكتب الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «البقاء لله، خالص التعازي لضحايا قطار سوهاج ونحتسبهم عند الله من الأبرار، وربنا يصبر أهاليهم ويقدرهم على الفراق ويتولاهم جميعا، اللهم احفظ مصر وشعبها من كل مكروه».

يذكر أنه وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة 162 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطارى سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.