شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني : النيابة العامة المسؤولة عن تحديد أسباب حادث قطار سوهاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إنه تم نقل مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، فضلًا عن نقل من يحتاج إلى رعاية أكبر بطائرة حربية لمستشفيات أخرى.

وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النيابة العامة هي التي تحدد أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأشار النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه ليس هناك تستر على أي فساد، وسط اهتمام كبير شكلًا وموضوعًا من الرئيس بحادث تصادم قطاري سوهاج.

وقدم الضبع الشكر إلى الرئيس السيسي، بعدما أمر بصرف إعانات للمصابين وأسر المتوفين، وأكد أنه لن يكون هناك تستر على فساد في حادث تصادم قطاري سوهاج.