شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي حركة قطارات الصعيد بعد حادث تصادم قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد بهجت، نائب رئيس سائقي قطارات المنطقة الوسطي بالصعيد، انتظام حركة قطارات الصعيد «القاهرة / اسيوط» والعودة دون محافظات الجنوب بسبب حادث تصادم قطاري سوهاج. مؤكدا ان انتظام 12 رحلة نصفهم ذهاب والنصف الثاني عودة لقطارات 166، 974، 978، 162، 872، 972. وهي رحلات طالع القاهرة أسيوط، ونازل أسيوط القاهرة. بالإضافة إلى قطارات الركاب العادية بين المنيا أسيوط، والعودة، الواسطي المنيا، والعدوة .

وأضاف «بهجت» في تصريحات صحفية ل «المصري اليوم» انه تم تشكيل لجنة وغرفة لمتابعة تابعيات الحادث، لوضع خطة، لإجراء نقليات، وتدوير قطارات المتجه من القاهرة إلى جنوب الصعيد، وإعادتها من محطة سكك حديد أسيوط، لحين إزالة أسباب الحادث، وإعادة حركة القطارات بموقع الحادث .

وقال «بهجت» انه تم الموافقة على تدوير، وإعادة 11 رحلة متجه من القاهرة ألي أسوان والأقصر، من محطة سكك أسيوط، وهي رحلات، 980، 981، 974، 975، 978، 979، 2010، 983، و2012، و2011، و164، و162، و2006 .

وكشف «بهجت» عن وفاة كمال نصور، سائق قطار 2011 المكيف احد قطاري الحادث، ونعي رحيل السائق، ودعا له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان