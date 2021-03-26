شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية التركية تعزي مصر في ضحايا قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدمت وزارة الخارجية التركية خالص تعازيها لمصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج، الذي أودى بحياة 32 مواطنا وإصابة العشرات.
وقالت الخارجية في بيان: تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة ضحايا القطارين، فضلا عن وقوع الإصابات.
وقدمت الوزارة تعازيها للشعب المصري، الذي وصفته بالصديق والشقيق، ولأسر من فقدوا أرواحهم، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء للمصابين.
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