شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية التركية تعزي مصر في ضحايا قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الخارجية التركية خالص تعازيها لمصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج، الذي أودى بحياة 32 مواطنا وإصابة العشرات.

وقالت الخارجية في بيان: تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة ضحايا القطارين، فضلا عن وقوع الإصابات.

وقدمت الوزارة تعازيها للشعب المصري، الذي وصفته بالصديق والشقيق، ولأسر من فقدوا أرواحهم، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء للمصابين.