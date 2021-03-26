شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد توجع القلب .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب فيديو لضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البلد لن تترك حادث قطار سوهاج يمر مرور الكرام دون محاسبة.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الضحايا كانوا يصرخون ولا يستطيعون الخروج من تحت أنقاض القطار.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن ما شاهدناه في حادث قطار سوهاج اليوم مشاهد توجع القلب، مردفا أن من تسبب في الحادث لا بد أن يحاسب.

ولفت موسى إلى أن الرئيس يتلقى التقارير على مدار الساعة عن حادث قطار سوهاج، ويوجه بتوقيع عقوبات شديدة على المتسببين فيه، موضحا هناك دورا كبيرا للبرلمان، ولا بد أن ينتفض ويتحرك لأنه جهة محاسبة.

وأكد موسى على أن القطار هو الوسيلة الرخيصة لأهالي مصر البسطاء في التنقل والسفر، لعدم قدرتهم على ركوب قطارات الدرجة الثانية والأولى.