شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يوجه برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، ضحايا حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج، معرباً عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم، وداعياً المولي عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجه د. «عبدالنبي» برفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية، وجاهزيتها التامة، واستعداد جميع الكوادر الطبية للمشاركة في علاج المصابين وتقديم كامل الرعاية الطبية والعلاجية اللازم لهم.

كما تقدم جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بأصدق مشاعر الحزن والأسى والمواساة لضحايا الحادث، وأصدق الدعاء بأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.