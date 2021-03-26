شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن عربي مع مصر عقب حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مصر دعما وتضامنا عربيا كبيرا، عقب حادث قطاري سوهاج اليوم وأعربت الدول العربية عن وقوفها إلى جانب القاهرة.

وأعربت السعودية، الجمعة، عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، الذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وعبرت السعودية، في بيان، لوزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولمصر قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا تصادم القطارين.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

وعبرت دولة الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، عن تضامنها مع مصر إزاء حادث تصادم القطارين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأرسل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.

كما بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس، في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا، أعربت فيه عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين.

وأكدت وزارة الخارجية تعاطف البحرين مع حكومة وشعب مصر في هذا المصاب الجلل، داعيةً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين في هذا الحادث الأليم بالشفاء العاجل.

وبعث أمير قطر، تميم بن حمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري، في ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقدم الأردن العزاء لمصر في ضحايا الحادث، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر تويتر: «رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة سوهاج في مصر الشقيقة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء».

فيما قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين: «تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين».

وتابع: «وفي هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين».

كما تقدم سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، تعازيه إلى الرئيس السيسي والشعب المصري بأحر التعازي في ضحايا القطارين، سائلا الله أن يحمي مصر وأن يمن على المصابين بالسلامة.