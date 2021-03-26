شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزي مصر في ضحايا حادث سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الإمارات تعازيها لمصر في ضحايا قطاري سوهاج، معربة عن أمنياتها بالشفاء لجميع المصابين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، تضامنها مع جمهورية مصر العربية، إزاء حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، الذي أسفر عن خسائر في الأرواح.

وأشارت في بيان لها، إلى خالص تعازيها ومواساتها للحكومة المصرية وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وأمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين