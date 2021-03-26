أخبار مصر

ضبط 504 مخالفة مرورية في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 504 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم الجمعة ، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات، حسب بيان ، عن ضبط 504 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 5 دراجة نارية دون ترخيص وحجز إداري على 5 تكاتك بقرار المحافظ، والتصالح الفوري في 121 مخالفة، وتحرير 114 غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة لعدم قبول التصالح، و 63 مخالفة لتجاوز السرعة، و112 مخالفات متنوعة وضبط 3 حالات تعاطي مخدرات لسائقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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