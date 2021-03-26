شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيلة 32 وفاة و165 إصابة.. وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام، حيث أسفر الحادث عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين وذويهم بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.

ولفت «مجاهد» إلى أن مستشفى طهطا العام هو أقرب مستشفى لموقع الحادث كما أنه استقبل أكبر عدد من المصابين، حيث استقبل المستشفى 52 مصابًا، مؤكدًا أن جميع المصابين بالمستشفيات يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما لفت إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجهت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين بالمستشفيات وأسرهم.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للأطقم الطبية ورجال الإسعاف، مشيدة بأدائهم البطولي في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمصابي الحادث.

وتابع أن الوزيرة أكدت أنه تم وصول 52 فريقا طبيا من محافظة القاهرة إلى سوهاج في تخصصات جراحات (القلب والعظام والأنف والأذن والوجه والفكين، والأوعية الدموية) بالإضافة إلى أطباء تخدير وعناية مركزة، على متن طائرتين وبرفقتهم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى وصول 15 فريقا طبيا من محافظة أسيوط، و20 فريقا طبيا من محافظة المنيا، وذلك لدعم التعزيزات الطبية بمستشفيات سوهاج وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر) لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين، كما أكدت وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بالإضافة إلى توافر أكثر من 3400 كيس دم وبلازما بمستشفيات محافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم تم الدفع بها من بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي أسيوط والمنيا لدعم التعزيز الطبي بمستشفيات سوهاج.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام.. وتعلن الحصيلة النهائية للحادث

وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام.. وتعلن الحصيلة النهائية للحادث