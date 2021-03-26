شكرا لقرائتكم خبر عن المشغل الملاحي لـ«إيفر جرين»: الرياح الشديدة وراء شحوط السفينة في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة bsm المشغل الملاحي للسفينة ايفر جرين ان التحقيقات الأولية لشحوط السفينة كانت بسبب الرياح القوية.وأن جميع اطقم الطائرة والذي يبلغ 25 فرد آمنين.

واضافت في بيان صحفي ارسلت نسخة منه الي المصرى اليوم تم تكليف Smit Salvage بعمليات الإنقاذ. ينصب التركيز الآن على التجريف لإزالة الرمل والطين من حول الجانب المنفذ لقوس السفينة. وصلت الحفارة الشفط المتخصصة ، والتي يمكنها نقل 2000 متر مكعب من المواد كل ساعة ، إلى الموقع في 25 مارس 2021 لدعم عمليات التجريف المستمرة.

كما يتم إجراء الترتيبات لمضخات عالية السعة لتقليل مستويات المياه في الفراغ الأمامي للسفينة وغرفة الدفع القوس.

وأضاف أنه سيكون هناك قاطرتان إضافيتان بسحب 220-240 T يصل بحلول 28 مارس 2021 للمساعدة في إعادة تعويم السفينة.

وجددت الشركة عن امتنانها للجهود المستمرة التي تبذلها هيئة قناة السويس وأولئك الذين يشاركون في عمليات إعادة التعويم الجارية وستواصل BSM العمل عن كثب مع جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية