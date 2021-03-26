شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: 5 مصابين من أسرة واحدة في حادث تصادم القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم الإعلان عن حالة طوارئ منذ وقوع حادث قطاري سوهاج ظهر اليوم، لافتا إلى تواجد كل الأطقم الطبية في المستشفى الجامعي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 6 من المصابين من المجندين في القوات المسلحة، وطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، إلى جانب وجود 5 أفراد من أسرة واحدة مصابين بحادث القطارين.

وأضاف أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم جمع أكثر من 450 كيس دم من الطلاب، وتم الوصول لحد الاكتفاء وسوف يتم التوزيع على المستشفيات التي تحتاج.

وأكد أنه تم إجراء 12 عملية طارئة للحالات المصابة وباقي المصابين يقبعون حاليا تحت العناية وتتفاوت إصابتهم و80 % منهم كسور وحالتين بتر في الساق .