شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير منظومة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت خلال السنوات الخمسة الماضية على مرفق السكة الحديدية، مبالغ مالية ضخمة لم يتم إنفاقها من قبل على مدار تاريخ مصر كلها .
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تم تخصيص كم كبير جدا من الأموال لكهربة الخطوط والإشارات، واستيراد أحدث العربات والجرارات من الخارج.
وواصل أنه رغم كل الجهود الكبيرة التى يتم بذلها، والتسريع فى الإنجاز فما يحتاج لشهر ننجزه فى أسبوع، إلا أن عامل الزمن حاسم فى هذا التطوير ونحتاج مزيد من الوقت.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على تطوير آلاف الكيلومترات على عموم الجمهورية، وسيتم الانتهاء منها جميعا بهدف تقليل تدخل العنصر البشري.