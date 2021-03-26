"الأعلى للإعلام" ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، معربًا عن تعازيه لذوي ضحايا الحادث الأليم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء في ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يلهم أهالي الضحايا وذويهم الصبر والسكينة، متمنيًا أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.