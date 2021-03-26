الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن الحافز الأخضر لمالكي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 575 لسنة 2021 بشأن تنفيذ مبادرة منح الحافز الأخضر لمالكي السيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالأجرة والملاكي.

وتشمل مبادرة منح الحافز الأخضر، السيارات الأجرة والملاكي التي مضى على صنعها عشرون سنة مقابل إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن مبادرة لإحلال السيارات التي فات على صنعها 20 سنة، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال البنود التالية:

1- يستفيد جميع المشتركين في المبادرة (نقدًا – تقسيط) بقيمة الحافز الأخضر.

2- أسعار السيارات الموضحة على الموقع تم احتسابها بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة.

3- قيام البنك المركزي المصري بتقديم تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة (من خلال 31 بنك) بسعر فائدة 3% (عائد سنوي مقطوع) لمدة (7 و10 سنوات).

4- قيام شركة مصر للتأمين بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة.

5- قيام شركة مصر للتأمين بتقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة في حادث سيارة أو العجز الكلي نتيجة حادث سيارة.

6- قيام شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى المبادرة.

7- أقساط السيارات الموضحة على الموقع تتضمن أقساط التأمين.