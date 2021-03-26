مصدر أمني: نفحص فيديو التحرش بسيدة في الشارع لسرعة ضبط المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بفحص الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويوثق التحرش بفتاة في الشارع.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصدته كاميرات المراقبة يوثق قيام شاب بالسير خلف سيدة في أحد الشوارع (لم يتم تحديدها)، حتى تأكد من خلو الشارع من المارة، فقام بالتحرش بها، إلا أن سيدة لاذت بالفرار فتراجع المتحرش خوفا من الأهالي.

وتابع المصدر، أن الأجهزة الأمنية تقوم بتحديد هوية المتحرش لسرعة ضبطه وإحالته إلى النيابة.