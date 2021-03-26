رئيس "قناة السويس": بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، في بيان اليوم الجمعة، بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح الفريق ربيع، أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

ونجحت محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، فى تحريك جزء بسيط منها، لكنها لم تنجح عملية التعويم بشكل كامل حتى الآن، وسط محاولات لإعادة تعويمها، وشملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160طن، وعزت عادل.

وانتهت عمليات التكريك الخاصة التى تشرف عليها قناة السويس، فى مقدمة السفينة الجانحة بالقناة، فى النقطة 151 ترقيم، بعد إزالة وتكريك 20 ألف متر مكعب من الرمال، وبدأت عمليات التعويم من خلال القاطرة بركة 1، والقاطرة عزت عادل.

وأكدت هيئة قناة السويس، إنه اتصالاً بالجهود المبذولة حاليًا لتعويم سفينة الحاويات التي جنحت أثناء مرورها بقناة السويس، فإنها تُثمن هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها فى هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة، والتى تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التى تربط بين البلديّن.