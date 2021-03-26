قضايا الدولة تنعي ضحايا حادث "قطاري سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نعى ببالغ الحزن والأسى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة شهداء حادث التصادم الأليم الذي حدث اليوم الجمعة بين قطارين بمحافظة سوهاج.

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

وقع الحادث لقطارين رقم 157، و2011، ناحية قرية الصوامع غرب، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمسؤولين على الفور إلى محل الحادث للوقوف على الأسباب، فيما وقعت 32 حالة وفاة وإصابة أكثر من 100 آخرين.