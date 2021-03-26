وزير العدل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع المستشارين والعاملين بديوان عام الوزارة بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطارى سوهاج، داعين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ونسأله الشفاء العاجل لكافة المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وشهدت قرية الصوامعة غرب بمحافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم قطاري ركاب؛ ما أدى إلى انقلاب عدد من العربات وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.