واقعة قديمة.. القبض على صاحب مقطع فيديو العبث بأحد القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على بطل مقطع فيديو العبث بأحد القطارات.

وصرح مصدر أمنى أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى من قيام شخص بالعبث بسير عجلة أحد القطارات أن تلك الواقعة منذ ثلاثة أشهر صورها أحد الأشخاص لبرنامج "تيك توك"، وتم ضبط هذا الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأشار المصدر بأن المتهم محبوس حالياً على ذمة القضية.

وصل النائب العام المستشار حمادة الصاوى على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام توجه إلى موقع حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة طهطا في سوهاج، وذلك لمعاينة الحادث.

كما وصل فريق أمني رفيع المستوى بقيادة أحد مساعد وزير الداخلية إلى موقع حادث التصادم لمباشرة التحقيقات.

وكانت قرية الصوامعة غرب بمحافظة سوهاج شهدت، اليوم الجمعة، حادث تصادم قطاري ركاب؛ ما أدى إلى انقلاب عدد من العربات وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

​