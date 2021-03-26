النائب العام يعاين موقع تصادم "قطاري سوهاج" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وصل النائب العام المستشار حماده الصاوي، على رأس فريق من المكتب الفني، إلى محل حادث اصطدام قطارين في مركز طهطا بسوهاج؛ لمعاينته.

كان النائب العام توجه منذ قليل إلى محل الحادث في محافظة سوهاج، لمباشرة التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة كافة الجهات، الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطارين في سوهاج.

وشدد النيابة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وقع الحادث لقطارين رقم 157، و2011، ناحية قرية الصوامع غرب، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمسؤولين على الفور إلى محل الحادث للوقوف على الأسباب، فيما وقعت 32 حالة وفاة وإصابة 108 أخرين.