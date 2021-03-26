شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعزى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الخارجية التركية، التعازي لمصر حكومة وشعبا، في ضحايا حادث قطاري محافظة سوهاج الأليم، والذي أسفر اليوم الجمعة، عن وقوع عددا من الضحايا بين قتلا وجريحا، وذلك في بيان مكتوب، نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر"

وقال بيان نشرته وكالة الأناضول: "تلقينا نبأ ببالغ الأسى عن وقوع ضحايا في تصادم قطارين اليوم بمحافظة سوهاج بمديرية طهطا في مصر".

وعبر البيان عن تعازيه "لأبناء مصر الصديقين والشقيقين وعائلات الفقيد" ، متمنياً "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم في الحادث ، والشفاء العاجل للمصابين".

كما عبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فؤاد أقطاي، على موقع تويتر عن "حزنه العميق" إزاء الحادث ، وتمنى "الشفاء العاجل للمصابين".



بيان الخارجية التركية