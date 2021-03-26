شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث أمير قطر، برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.

وكانت هيئة السكة الحديد أصدرت بيانا حول تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج وتبين أنه أثناء سير قطار ١٥٧ مميز الأقصر- الأسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان- القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بلغت 32 حالة وفاة.

وتم نقل المصابين في حادث القطارين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث وجارٍ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات.