شكرا لقرائتكم خبر عن «السكك الحديدية»: مجهولون فتحوا «بلف الخطر» وأوقفوا القطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس، أن سبب التصادم هو قيام مجهولين بفتح «بلف الخطر» بقطار 157 «سوهاج - الإسكندرية»؛ ما أدى إلى توقفه بشكل مفاجئ، فيما كشفت مصادر أن موقع الحادث تم تحديث إشاراته بنظام «EIS» والذى يوقف جميع القطارات من خلال البرامج الإلكترونية فى حالة توقف أى قطار.

وأوضحت، فى بيان، أنه «أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر- الإسكندرية، ما بين محطتى المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفى هذه الأثناء وفى تمام الساعة ١١:٤٢، تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان- القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، ما أسفر عنه وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجار حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط». وتوجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع التصادم لمتابعة الحادث، مشددًا على أنه «سيكون هناك حساب عسير للمتسببين فى وقوع الحادث»، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التى أدت لوقوع حادث التصادم، وسيتم الإعلان عن كل الأسباب، منوهًا إلى أنه لن يتنازل عن محاسبة المقصرين والمتسببين فى الحادث.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أن موقع الحادث تم تطوير إشاراته لمسافة ١٢ كيلومترًا، ودخل الخدمة فى ديسمبر الماضى.

وأضافت المصادر أن دخول طهطا والمنطقة الأتوماتيكية ما بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة فى الخدمة بإجمالى 12 كيلومترا- يأتى ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط- نجع حمادى بطول ١٨٠ كيلومترا والجارى تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان ما يقلل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث.