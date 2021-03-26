شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية ومحافظ الإسكندرية ينعيان ضحايا حادث قطار سوهاج " نصلى لأسر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر ضحايا حادث قطار سوهاج الذين توفوا اليوم بعد تصادم قطارين في شريط السكة الحديد.

وقال «حنا» في بيان له اليوم: ننعى هؤلاء الأبرياء ونصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين مشيدًا بسرعة تحرك أجهزة الدولة فور وقوع الحادث.

وأكد «حنا» إن حوادث القطارات شكلت أزمة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث تكررت وكانت النتيجة واحدة بينما تباينت الأسباب مطالبا القيادة السياسية بوضع خطة للحد من نزيف الأرواح.

واختتم: نصلي لأسر الشهداء أن يهبهم الله الصبر والتعزية ونطلب الشفاء للمصابين ونتمنى العدالة الناجزة والكشف عن المتسببين في هذا الحادث البشع.

كما نعي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، والذي وقع اليوم الجمعة، وعبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث.

وتوجه محافظ الإسكندرية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.