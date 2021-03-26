شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 32 مواطنًا وإصابة 108 في حادث تصادم قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 32 مواطنًا مصرعهم، وأُصيب 108 آخرون، أمس- حتى مثول الجريدة للطبع- بعد تصادم قطارين بمركز طهطا فى محافظة سوهاج.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم الدفع بـ74 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء «سوهاج العام وسوهاج التعليمى وطهطا والمراغة»، فيما توقفت حركة القطارات بالوجه القبلى بواقع 46 رحلة فى الذهاب والعودة، نتيجة التصادم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عاينّاه، اليوم، بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج. إن الألم الذى يعتصر قلوبنا، اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجّهت رئاسة الوزراء وجميع الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بجميع التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل مَن تسبب فى هذا الحادث الأليم، وإننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا».

وقطع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالى والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى زيارتهم إلى مدينة الغردقة، وتوجهوا إلى محافظة سوهاج لزيارة المصابين ومتابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف «مدبولى» بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية العاجلة، وأمر بتحرك المسؤولين المعنيين فورًا إلى مكان الحاث وتقديم الدعم اللازم وسرعة التعامل مع الموقف هناك، وتفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولًا بأول مع المسؤولين والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وزار «مدبولى» المصابين بالمستشفى التعليمى بسوهاج للاطمئنان عليهم، مؤكدًا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وأكد أن هناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددًا على أنه ستتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

الأهالى يحاولون إنقاذ المصابين

من جانبه، انتقل النائب العام إلى موقع الحادث، وأمر بالتحقيق العاجل، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق، فيما أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، ووجّه بتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها على وجه السرعة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إرسال فرق طبية بمختلف التخصصات من محافظة القاهرة على متن طائرة إلى محافظة سوهاج، وتم توفير 4034 كيس دم و3467 كيس بلازما لدعم التعزيزات الطبية من بنك الدم القومى بالقاهرة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكّلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم أى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كل التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وأجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اتصالات هاتفية مع محافظى أسيوط وقنا والوادى الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطارى طهطا.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، أمس، عقب وصوله إلى محافظة سوهاج، إن محافظات أسيوط وقنا والوادى الجديد دعمت محافظة سوهاج بعدد من سيارات الإسعاف، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لكل المحافظات المجاورة بتسخير كل إمكانياتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأضاف أنه تم توفير 20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط وعدد من سيارات الإسعاف من قنا والوادى الجديد للمساعدة فى نقل المصابين إلى المستشفيات، موضحًا أنه وجّه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أى تكدسات وسهولة نقل المصابين إلى المستشفيات.

وطالب «شعراوى» اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث، والدفع بفريق الحماية المدنية واستمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث، وعبّر عن بالغ الحزن والأسى لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكلف الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع غرفة عمليات محافظة سوهاج والغرفة المركزية بمجلس الوزراء، فيما انتقل إلى مكان الحادث الدكتور أحمد سامى القاضى، نائبًا عن المحافظ برفقة عدد من المسؤولين.