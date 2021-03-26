شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان : القطار المكيف اصطدم بـ«المميز» من الخلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد موقع حادث تصادم قطارين بدائرة مركز طهطا فى شمال محافظة سوهاج تواجد أعداد غفيرة من الأهالى فى موقع الحادث لمساعدة فرق الإنقاذ فى انتشال واستخراج جثث وأشلاء المتوفين من بين حطام عربات القطار المميز، الذى اصطدم به القطار المكيف من الخلف، وأبدى الأهالى غضبهم بسبب تأخر وصول «ونش» السكة الحديد لرفع حطام وإزالة آثار الحادث، ما دعا الأهالى إلى المساعدة فى استقدام «مناشير كهرباء» ومقاطع حديدية للمساعدة فى قطع ونشر حطام القطار من أجل انتشال الجثث. وتواجدت قوات الأمن ورجال الشرطة وسيارات الإسعاف بأعداد غفيرة فى موقع الحادث، فى حين أطلق عدد من المتزاحمين من الأهالى هتافات غاضبة اعتراضًا على تأخر وصول ونش وروافع السكة الحديد لرفع عربات القطار المميز «المقلوبة» وإزالة حطامها.

وروى شهود عيان، لـ«المصرى اليوم»، لحظة وقوع الحادثين، مؤكدين أن القطار المميز تعطل أثناء المسير، وأثناء توقفه بالقرب من مزلقان قرية «بنهو» بدائرة مركز طهطا، اصطدم به القطار الإسبانى المكيف من الخلف أثناء قدومه من المراغة باتجاه طهطا، لافتين إلى أن القطار المميز كان مكدسًا بالركاب، ما نجم عنه سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وقال الشهود: «المنظر كان مروعًا ومرعبًا، جثث كثيرة تحولت إلى أشلاء، 3 عربات من القطار (المميز) تحولت إلى حطام وامتلأت بالجثث، شكّلنا فرقًا لمساعدة رجال الإنقاذ فى انتشال الجثث ونقل المصابين إلى سيارات الإسعاف».

وقال رحيل أبوعامر، أحد الناجين من الحادث: «كنت أستقل القطار المميز فى العربة قبل الأخيرة فى طريقى إلى القاهرة، وتوقف القطار فجأة عند مركز طهطا، ولا نعرف السبب، وفجأة دخل فينا قطار ثانٍ من الخلف، ولم أدْرِ بنفسى إلا بعدها بفترة». ويبكى «رحيل» صارخًا: «كان قاعد معايا 4 اصحابى، وفجأة مالقيتهمش، فيه ناس وقعت تحت عجل القطر، وناس كتير كانوا ميتين حواليّا».

وقال محمود على، شاهد عيان: «فوجئت باختفاء صديقى الذى كان يتحدث معى، وجميع الركاب كانوا فوق بعضهم، أنا ماكنتش حاسس بحاجة، والناس بتصوّت، شفت جثث مشوهة ومختفية المعالم»، واصفًا الحادث بأنه كان مرعبًا. وأوضح محمد أحمد، شاهد عيان، أن جميع ركاب القطار أُصيبوا بحالة من الهلع والخوف، بالإضافة إلى مشاهد الدماء التى انفجرت لحظة الصدام، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأهالى صعدوا إلى القطار وأنقذوا مصابين، فيما أشار عادل محمود إلى أن الأطفال والنساء كانوا من أكثر المتضررين بسبب احتجازهم بين الحطام، وشجاعة أهالى المنطقة والركاب الناجين كانت سببًا فى إنقاذ العشرات من الركاب العالقين.

فى السياق نفسه، قال خالد بهجت، نائب رئيس سائقى قطارات المنطقة الوسطى بالصعيد، إن الحادث تسبب فى شلل تام فى حركة القطارات المتجهة شمال وجنوب الصعيد.

من جانبهم، أطلق عدد من أهالى سوهاج استغاثات للتبرع بالدم، والتوجه إلى مستشفيات طهطا والمراغة وسوهاج من أجل إنقاذ مصابى الحادث.

وقال أدهم هانى طنطاوى، من الأهالى، إن هذا التوقيت الصعب يجب أن يتكاتف الجميع فيه من أجل التبرع بدمائهم لإنقاذ حياة المصابين، لذلك كان لزامًا على الأهالى المشاركة وبقوة للتبرع بأى قطرة دم لإنقاذهم.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات قنا الجامعية واستعدادها التام لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الكامل لهم.