شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقاً على حادث قطاري سوهاج.. علاء عابد يطالب بدخول الجيلين الرابع والخامس في الطرق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تحدث مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأبلغه أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاسبة المقصرين في حادث تصادم قطاري سوهاج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه طالب بدخول الجيل الرابع والخامس في الطرق، لا سيما أن التكنولوجيا الحديثة تمنع حدوث الحوادث في القطارات والمزلقانات.

وأضاف علاء عابد أن الرئيس السيسي لديه نظره مستقبلية لما يحدث، وتقدمت مصر في مجال الطرق والنقل 90 مركزًا في العالم.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن حال السكة الحديد يرثى لها، وهذه تراكمات منذ سنوات عديدة، موضحا أنه قام بتشكيل لجنة داخل البرلمان وتوجهت إلى محافظة سوهاج للمشاركة والمتابعة، ومعرفة ما وصل إليه من ملابسات بشأن حادث قطاري سوهاج.

وناشد علاء عابد وزارة النقبل بالتزام بعدم إصدار أي بيانات من أي جهة بشأن تفاصيل حادث قطاري سوهاج، بعد تنبيه من النائب العام أنها المتخصصة بإصدار مثل هذه البيانات الخاصة عن أسباب حادث قطاري سوهاج.