شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج ينعي ضحايا حادث تصادم القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع ظهر اليوم أمام قرية «الصوامعة غرب» بدائرة مركز طهطا، مما أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.

وتقدم محافظ سوهاج – بحسب بيان صحفى للمركز الإعلامى- بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجه الفقي، بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، وفقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء اليوم.