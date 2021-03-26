شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يشيد بتغطية حادث قطاري سوهاج ويشدد على عدم نشر صور «الجثث والدماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، معربا عن تعازيه لذوي ضحايا الحادث الأليم.

وتقدم المجلس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بخالص العزاء في ضحايا الحادث داعيا الله أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، متمنيًا أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحرك السريع لمؤسسات وأجهزة الدولة للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك وسائل الإعلام والتغطية السريعة والمتزنة للحادث والتزامها بنقل تطورات الحادث ونشر البيانات الصحيحة دون نشر أي إثارة تسيء للضحايا وذويهم.

وشدد المجلس على ضرورة اتباع الأكواد الإعلامية التي تحظر نشر صور الجثث والأشلاء والدماء مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا وعدم إثارة الرأى العام الذي يرفض المبالغة في التعامل مع مثل هذه الحوادث.