شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنصح المواطنين: لا تنخدعوا بالتقلبات.. الشتاء لم ينته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية حيث نشطت الرياح وظهرت العواصف الترابية على كافة أنحاء الجمهورية، وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت، فى وقت سابق، أنَّ البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوى يمكن أن تمتد حتى نهاية شهر مارس الجارى، حيث انخفضت الحرارة إلى أقل مستوياتها عن الأيام الماضية، والتى ارتفعت فيها الحرارة بشكل ملحوظ، مؤكّدة أنَّ الربيع لم يأت إلى الآن.

حالة الطقس

حالة الطقس

وحذر خبراء الأحوال الجوية المواطنين من تخفيف الملابس، وأن ما يحدث ليس أكثر من تقلبات جوية ستمتد إلى أسبوعين على أقل تقدير، وقد توقفت حركة الصيد والملاحة فى أماكن مختلفة.

حالة الطقس

حالة الطقس

عدسات «المصرى اليوم» رصدت تلك التقلبات فى مناطق عدة بمناحى الجمهورية والتى ظهر فيها نشاط الرياح والأتربة ما أثر على حركة المواطنين والمركبات وتتوقع الأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة تحسنا ملحوظا فى الطقس يقترب من اعتدال الأجواء مؤقتا فى بعض المناطق.

حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس