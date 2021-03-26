محافظة المنيا تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات بسبب حادث قطار سوهاج

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات بسبب حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ببالغ الحزن والأسي شهداء حادث تصادم قطارين بمحافطة سوهاج اليوم ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث تم الدفع بـ ١٠سيارات إسعاف من المحافظة لتقديم الدعم اللازم لمصابي حادث قطار سوهاج.
ووجه محافظ المنيا برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الحادث.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954