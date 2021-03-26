شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات بسبب حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ببالغ الحزن والأسي شهداء حادث تصادم قطارين بمحافطة سوهاج اليوم ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث تم الدفع بـ ١٠سيارات إسعاف من المحافظة لتقديم الدعم اللازم لمصابي حادث قطار سوهاج.

ووجه محافظ المنيا برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الحادث.