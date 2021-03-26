شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لـ«الصحة»: تعاملنا مع «كورونا» باحترافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر تعاملت باحترافية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، ما يؤكد وجود منظومة صحية قوية أديرت باحترافية شديدة.

وأضاف- فى كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السنوى لقسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة، بعنوان «محاربة كوفيد 19»، عن طريق تقنية «فيديو كونفراس»- أن ما شهدناه من ترتيبات بين اللجان العلمية والقطاع الطبى ووضع سيناريوهات لما سيحدث مع وضع الخطط للتعامل مع الأزمة يؤكد أن مصر قوية ولديها رؤية واضحة واحترافية شديدة فى التعامل مع الأزمات، فقد أدى الجميع دوره باحترافية بدءًا من القيادة السياسية حتى أصغر طبيب فى المنظومة الصحية، واستطاع الجميع أن يؤدى دوره بروح طيبة وأداء متميز.

وتابع: «نرى اليوم فى كل محافظة قسما للأمراض الصدرية ومستشفيات تستقبل مرضى الرعاية المركزة لمرضى الأمراض الصدرية ومرضى كورونا، وهناك تعاون وثيق بين وزارة الصحة والجامعات والقوات المسلحة وكل الجهات التنفيذية لمواجهة انتشار الفيروس، والكل يعمل بلا كلل ولا ملل ويتم إعلاء مصلحة الوطن على أى مصلحة أخرى».

وأوضح «أن التاريخ يسجل أن تعاملنا مع الفيروس كان فى أفضل صورة، فلقد تعاملنا من قبل مع العديد من الأوبئة، ولدينا خبرات متراكمة للتعامل معها أيًا كان نوعها، والجميع لم يتوقف عن العمل ليلًا ونهارًا، فى مهمة طبية قومية، ليس فقط على مستوى مواجهة كوفيد- 19، لكن على كافة الأصعدة والمشاكل التى تواجهنا».

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة بالجامعة حاربوا فيروس كورونا، مؤكدا أن أولياء الأمور حاربوا لدعم أبنائهم، وأيضا الطلاب حاربوا واستكملوا دراستهم بطرق مختلفة.. وعلى الصفوف الأولى، واجه الأطباء والطواقم الطبية انتشار الفيروس بطرق مختلفة وسقط العديد من الشهداء.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لعرض الخبرات من الجامعات المصرية والجامعات العالمية فى أساليب تشخيص وعلاج فيروس كورونا للحد من انتشاره، مؤكدا أن الجامعة بها علماء هدفهم الأسمى هو خدمة المجتمع والإنسانية.

وأكد الدكتور تامر أبوالسعد، القائم بعمل عميد كلية الطب، أن المؤتمرات العلمية حلقة مهمة لصناعة المعرفة العلمية، خصوصا فى هذه الفترة التى يمر بها العالم، وقسم الأمراض الصدرية قدم دورًا بارزًا فى مواجهة «كوفيد- 19» ورعاية المرضى، وساهمت الجامعة فى مواجهة انتشار الفيروس بمشاركة أطباء كلية الطب فى مستشفيات العزل بإجمالى 47 طبيبا، وتم إنشاء مجمع العنايات المركزة على 7 أدوار، وساهم بشكل كبير فى استقبال أعداد كبيرة من المرضى وصلت حتى 3 آلاف مريض.

وقال الدكتور عبدالباسط صالح، رئيس المؤتمر، إن قسم الأمراض الصدرية تم تطويره وتجهيزه بـ21 سرير عناية مركزة ساعدت كثيرا فى التعامل مع مرضى كورونا، ويضم وحدات تخصصية منها وحدة المناظير، وحدة أمراض النوم، وحدة العناية المركزة، وحدة الحساسية، وأن أعضاء هيئة التدريس والطاقم الطبى بالقسم يقومون بمجهود رائع للعناية بمرضى الأمراض الصدرية والعناية المركزة.