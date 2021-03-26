شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موجة الطقس السيئ فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الطقس السيئ فى عدد من المحافظات، اليوم، حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة، كما توقفت حركة الصيد والملاحة فى عدد من المناطق.

ففى البحيرة، سقطت أمطار غزيرة على مراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار، وتوقفت حركة الصيد فى البحر المتوسط من ميناء الصيد بقرية المعدية فى مركز إدكو وبوغاز رشيد التابع لمركز رشيد. وقرر المحافظ اللواء هشام آمنة رفع حالة الاستعداد داخل المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستنفار المعدات فى كافة الأجهزة المعنية لرفع تراكمات المياه من الشوارع، وعقد غرفة عمليات المحافظة المركزية وغرف العمليات فى الوحدات المحلية لمتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على المحافظة.

وفى كفرالشيخ، توقفت حركة الصيد بميناء البرلس لليوم الخامس على التوالى، وقال محمد شرابى، نقيب الصيادين بالبرلس، إن الملاحة توقفت تماما بالبحيرة والبحر المتوسط وميناء الصيد، لسوء الأحوال الجوية والرياح والعواصف النشطة.

وفى شمال سيناء، تعرضت مناطق عدة لسقوط أمطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض فى درجات الحرارة وموجة من البرودة.

وتسببت الأمطار فى تجمع كميات كبيرة من المياه فى الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وخلت الشوارع والأسواق من المارة والمواطنين، الذين فضلوا البقاء فى منازلهم بسبب الأمطار، وقرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وفى الشرقية، شهد عدد من قرى ومدن المحافظة، أمس، تغيرات مناخية وانخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، وتكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على بعض الأنحاء لاحقها سقوط أمطار.

وفى المنيا، استمرت موجة التقلبات المناخية، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وأعلنت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إصابة 3 أشخاص، بينهم طالبان وسائق، فى حادثى تصادم وانقلاب.