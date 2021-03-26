شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن ٧ مناطق بالقليوبية غدا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس الإدارة، عن فصل التيار الكهربائي عن محطه محولات قها القديمة بقطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية وذلك غدا السبت.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن قطع التيار من الساعه السادسه صباحا حتي الساعه الثامنه صباحا من نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرا إلى أن‏ الاماكن المتأثرة بالفصل تشمل ( كومبتين-كفر الفقهاء -الفؤاديه -نامول-الزهويين-عرب صبيح- جزءمن اجهور).

وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن هذا الفصل وتهيب بعملائها عن تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة لحين عودة التيار الكهربائي.