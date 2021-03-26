شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الذكي يصل المدن الجديدة للحد من التكدسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الكافورى، مدير وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية، أستاذ الطرق والنقل بجامعة طنطا، أنه تمت الموافقة على تقديم شركة «مواصلات مصر» لخدمة النقل الجماعى وتشغيل الأتوبيسات المملوكة للهيئة بمدن (القاهرة الجديدة – الشروق – العبور - العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر - الشيخ زايد)، بنظام النقل المستدام والذكى، للإسراع بمعدلات التنمية وزيادة عوامل جذب السكان إليها ورفع نسب الإشغال بها.

وأوضح أن الموافقة تستند إلى رؤية التنمية المستدامة (مصر 2030) التى تستهدف زيادة عدد رحلات الأفراد بالنقل العام بمقدار 50% بحلول عام 2030، حفاظًا على البيئة وخفضًا لانبعاثات قطاع النقل، والحد من التكدسات المرورية وتقليل زمن الرحلات.

وأوضح «الكافورى» أن التشغيل يتم وفقاً لخطط النقل الجماعى وجداول تشغيل ومسارات تتفق مع الطلب على النقل بكل منطقة ووفقا للأكواد والمواصفات المتعارف عليها دوليًا.