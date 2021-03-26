شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس»: إزالة 20 ألف متر رمال لتعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة قناة السويس، أمس، أنه سيتم استئناف عمليات قَطر وتعويم السفينة الجانحة بعد الانتهاء من التجريف لإزالة نحو 20 ألف متر مكعب من الرمال، وقالت إن الجرافات اقتربت لمسافة 15 مترًا من مقدمة السفينة، وأنها تستطيع الاقتراب إلى 10 أمتار بحد أقصى لدواعى السلامة، لافتة إلى الانتهاء من 87% من عمليات التجريف.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إن الكراكة مشهور، بدأت أمس الأول، العمل على بعد ١٠٠ متر من السفينة، لافتًا إلى أن أعمال التكريك تراعى أقصى معايير الأمان الملاحى والحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها من السفينة بنحو ١٠ أمتار، مشيرًا إلى عدم القدرة على التكريك بعد هذه المسافة، والاستعانة بالانهيارات الترابية، التى ستحدث من تلقاء نفسها.

وفيما من المقرر استئناف تجارب الشد، بواسطة القاطرة «بركة ١» والقاطرة «عزت عادل»، فور انتهاء تكريك ما بين ١٥ و٢٠ ألف متر مكعب من الرمال، قالت الهيئة إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة فى جهود تعويم السفينة التى تعطل حركة الملاحة منذ 3 أيام، وأوضحت فى بيان: «تُثمن هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة فى تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها فى هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة والتى تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التى تربط بين البلدين».

من جانبها نفت شركة شوى كيسن اليابانية، المالكة للسفينة، التقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة، مساء أمس، وقالت متحدثة باسم الشركة إن عملية إعادة التعويم جارية لكن الشركة لا تعرف متى ستنجح هذه الجهود.

وأوضح وزير النقل التركى عادل قرة إسماعيل أوغلو، أمس، أنه من الممكن أن ترسل تركيا سفينتها «نانه خاتون» للمساعدة فى حل توقف حركة الملاحة بقناة السويس، وأضاف لقناة «إن.تى.فى»: «لقد نقلنا عرضنا لمساعدة إخواننا المصريين، وإذا وصلنا رد إيجابى منهم، فإن سفينتنا نانه خاتون واحدة من بين السفن القليلة فى العالم التى يمكنها القيام بأعمال من هذا النوع»، لافتًا إلى أن أنقرة لم تتلق ردًا بعد؛ لكنها على أهبة الاستعداد للتحرك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن تعطل الملاحة عبر القناة يكلف التجارة العالمية قرابة 400 مليون دولار فى الساعة ما يعادل نحو 6.66 مليون دولار فى الدقيقة، ومع تعطل الملاحة ارتفع سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا إلى 8000 دولار، ما يساوى 4 أضعاف السعر الذى كان العام الماضى.

وأضافت الوكالة فى تقرير أن حادثة السفينة ستؤخر تسليم منتجات نفطية بقيمة نحو 10 مليارات دولار، الأمر الذى قد يؤثر على أسعار النفط فى الأسواق العالمية، وفى حال قررت السفن الإبحار عبر الطريق البديل من خلال رأس الرجاء الصالح فإن المسار سيزيد بمقدار 9.65 ألف كيلومتر، ويعنى أن تكلفة نقل البضائع ستزيد بما لا يقل عن 300 ألف دولار.

وتقدر شركة «لويدز» حركة مرور القناة باتجاه الغرب بنحو 5.1 مليار دولار يوميًا، وحركة المرور المتجهة شرقًا بنحو 4.5 مليار دولار يوميًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، مستندة إلى المعلومات الواردة من أجهزة تتبع الملاحة، أن أكثر من 160 سفينة عالقة أمام القناة، من بينها 24 ناقلة نفط، وسفن تشحن سلعًا استهلاكية.

فى السياق نفسه، قال محللون إن الحادث سيفرض ضغوطًا على سلاسل الإمداد العالمية التى تعانى جراء انتعاش النشاط الاقتصادى وشح المعروض من حاويات الشحن، وقالت خدمة المستثمرين فى موديز، إن نحو 30% من حركة نقل الحاويات عالميًا تمر عبر القناة سنويًا، وقد يؤثر توقف الممر التجارى على ما بين 10% و15% من إجمالى نشاط مناولة الحاويات عالميًا طوال فترة التعطل.

وأضافت فى مذكرة: «الطلب الاستهلاكى والصناعى المرتفع، والنقص العالمى فى طاقة الحاويات وانخفاض الخدمات التى يمكن التعويل عليها من شركات شحن الحاويات العالمية؛ جعلت سلاسل الإمداد مهددة بشدة حتى من أقل الصدمات الخارجية»، وتابعت: «فى هذا السياق لم يكن الحدث ليقع فى وقت أسوأ».

وقال جريج نولر، من آى.إتش.إس ماركت للاستشارات، إن معدل تشغيل السفن بكامل طاقتها على الطريق التجارى بين آسيا وأوروبا يأتى بسبب كثافة الطلب من المستوردين الأوروبيين، فيما تواجه المرافئ الأوروبية نقصًا فى العمالة بسبب الإجراءات المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا.

وتخطت الصين الولايات المتحدة، كأكبر شريك تجارى لأوروبا فى 2020، مما يلقى الضوء على علاقات آسيا المهمة بالصناعة والمستهلكين فى أوروبا التى هى أيضا أكبر مقصد لصادرات الصين خارج آسيا.

وأضافت شركة الاستشارات فى مذكرة أن التأخير فى عودة الحاويات الفارغة إلى المصّدرين الآسيويين سيفاقم أكثر النقص الحالى فى الحاويات.

وقالت خدمة المستثمرين فى موديز، إنه نتيجة لذلك، فإن قطاعى التصنيع والسيارات الأوروبيين، لا سيما موردى السيارات، سيكونان الأكثر تضررا، وأوضح المحللون: «هذا بسبب أنهما يديران سلاسل إمدادات - حسب الحاجة - ما يعنى أنهما لا يخزنان المكونات ويكون لديهما فى المتناول ما يكفى فحسب لفترة قصيرة، ويستوردان المكونات من شركات التصنيع الآسيوية، حتى إذا تم حل الموقف سريعًا، فإن اكتظاظ الموانئ ووقوع المزيد من التأخيرات فى سلاسل التوريد المقيدة بالفعل لا مناص منه».

وقالت ريستاد إنرجى، للأبحاث، إن تعويم السفينة قد يرجئ تسليم نحو مليون طن من الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا على متن 10 سفن إذا استمر توقف الملاحة لأسبوعين، وذكرت أن قطر، المنتج الكبير للغاز المسال، شحنت ما يقرب من 260 شحنة إلى أوروبا فى 2020 عبر القناة.

وقال رئيس أسواق الغاز والكهرباء فى ريستاد، كارلوس توريس دياز: «حتى إذا تم فتح الطريق خلال أسبوع، هناك صف طويل من الشحنات ينتظر عبور القناة، والعودة إلى التدفق الطبيعى سيستغرق بعض الوقت».

وقال متحدث باسم شركة إناجاس لتشغيل نظم نقل الطاقة، إن تسليم شحنات الغاز المسال إلى سبعة مرافئ لإعادة التغويز فى إسبانيا لم تتأثر بعد، وقال: «لم تتأثر أى سفينة غاز مسال متجهة إلى إسبانيا بالسفينة الجانحة فى قناة السويس، ولا توجد سفن من المقرر أن تأتى من دول تستخدم هذا المسار فى الأسبوعين القادمين».