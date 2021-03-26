شكرا لقرائتكم خبر عن «جرافات الرى» تزيل 1400 حالة تعدٍ على نهر النيل بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وعلى رأسها التعديات على نهر النيل لحماية مجرى النيل والتى انطلقت مطلع الأسبوع الماضى فى 16 محافظة، نجحت فى إزالة نحو 1400 حالة تعدٍ على مساحة 150 ألف متر مربع على نهر النيل.

وأكد الوزير، فى تصريحات أمس، استمرار الحملات حتى يتم إزالة كافة حالات التعديات الصارخة التى تم رصدها على ضفتى نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وقال «شعراوى» إن هناك تعاونًا وتنسيقًا على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة الموارد المائية والرى وقوات إنفاذ القانون منذ بدء الحملات مطلع الأسبوع الجارى فى ظل متابعة مستمرة للجنة استرداد الأراضى.

وشدد الوزير على ضرورة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، خاصة الموجودة على نهر النيل والأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى تشهد الحملات بعدم عودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودة التعديات والتنبيه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالات تعدٍ جديدة عقب تنفيذ الإزالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية لهذا الملف المهم لمواجهة أى تقصير فى هذا الشأن.