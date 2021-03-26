شكرا لقرائتكم خبر عن سلع رمضان: البلح بـ9 جنيهات.. قمر الدين بـ23 والزبيب بـ20 للكيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضخّت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمجمعاتها الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعًا استهلاكيًا، كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15 و35%، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وأيضًا مجمدة.

وتلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول الأسعار التى تُطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات وصولًا إلى 17 جنيهًا للكيلو، والبلح نصف الجاف «700 جرام» بـ20 جنيهًا، وأفاد التقرير الوارد من شركات المجمعات بأن قمر الدين يبدأ من 23 جنيهًا والزبيب المصرى من 20 جنيهًا وصولًا إلى 24 جنيهًا بكل أنواعه.

وبالنسبة لـ«شنطة رمضان»، فقد أشار التقرير المعروض على «المصيلحى» من شركات المجمعات الاستهلاكية إلى أنها حسب طلب المواطن، مؤكدًا أن الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيهًا وصولًا إلى 207 جنيهات بحوالى 13 صنفًا من السلع، كما أكد التقرير الوارد إلى «المصيلحى» ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الأرز يُباع بالمجمعات بـ8 جنيهات، والزيت بـ17 جنيهًا للتر، وأضاف التقرير أن الدواجن تُباع بالمجمعات بـ30 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بـ65 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيهًا.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض «أهلًا رمضان» سوف تبدأ فى الفترة من 4 إلى 12 إبريل المقبل، مؤكدًا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية فى المعارض.