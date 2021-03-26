شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: رصدنا مئات المليارات لتطوير مرفق السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مرفق السكة الحديد عانى لسنوات طويلة من الإهمال وهناك آلاف الكيلومترات من الخطوط وأنظمة التحكم والإدارة تعتمد على العامل اليدوى، وسيارات وقطارات متهالكة انتهى عمرها الافتراضى، هذا ما وجدناه عندما قررننا تطويره، وهو مرفق شديد الأهمية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الآن: " رصدنا مئات المليارات وأنفقنا أموالا طائلة على عملية تطويره ولكن أمامنا مسار لنكمل كل الآمال المطلوبة لتطوير هذا المرفق، ونحن نعمل على تحديث الخطوط وتطوير المزلقانات، وتطوير نظم التحكم التى كانت تعمل بشكل يدوى إلى نظم كهربائية إلكترونية".

وقال: "لدينا اليوم أسطول جديد من القطارات يتم توريدها هذه الفترة وأنفق عليها عشرات المليارات، ولكن الأزمة الآن فى الوقت الخاص بتطوير هذا المرفق الهام".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "لا نستطيع أن نأخذ قرار بإيقاف فملية المرفق لإتمام عملية التطوير لأنها تخدم ملايين المصريين".

وأضاف: "نحاول بقدر الإمكان أن نسرع الخطى لإتمام عملية التطوير وجائة كورونا عطلت ذلك من الخارج ونضغط على كل الجهات، كلنا فى ألم كبير وليس لدينا إلا تطوير المرفق، الموضوع بياخد الوقت، ومع آلاف الرحلات نحن تحت تحدى أن تحدث حوادث مثل التى نشهدها ونحاول قدر الإمكان أن نحد من العنصر البشرى فى المنظومة، والرئيس السيسي وجه كلمة ووجه التعازى لأهالى ضحايا الحادث وبمجرد انتهاء اللجان سيتم محاسبة المتسبب بالعقاب الرادع.