شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تعويضات المصابين من 20 لـ40 ألفا وتصل إلى 100 حال وجود إعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التضامن إنه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والتنسيق مع وزيرة الصحة تم الانطلاق بعد الحادث لتوفير الأغذية وهناك تدخلات لنا وقت الحادث نفسه وتقديم الدعم النفسى.

وأضافت فى مؤتمر صحفى : "نحن ننسق مع النيابة ووزارة الصحة والنيابة العامة لمعرفة من توفاهم الله وبناء على تعليمات الرئيس سيتم مضاعفة التعوضات" مؤكدة ان الرئيس أمر بزيادة تعويصات الإصابة حسب عدد ساعات البقاء في المستشفى من 20 إلى 40 ألف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف حال وجود إعاقة، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة تساهم لمضاعفة هذه الأرقام.

وأكدت: "نقدم الدعم النفسى لأسر الضحايا لأنهم في كنف ورعاية الدولة ونستمر كتضامن اجتماعى بتأمين نفسى وصحى ورعاية الأطفال ولن نترك المستشفيات في الوقت الحالي ونشكر المتطوعين وخالص التعازى لأهالى الضحاي وسنستمر في المستشفيات حتى تعافى المصابين".