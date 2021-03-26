شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مضاعفة التعويضات لـ100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج، موضحا أن الحادث وقع ظهر اليوم بين قطارين وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه كافة أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث والتعامل معه.

وأكد مدبولى، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للدولة، وتحركت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثامين المتوفين وتم توجيه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالى للتعامل مع الحادث، مشيرا إلى أن هناك عمليات جراحية تم إجرائها للمصابين.

وشدد رئيس الوزراء، أن هناك تعليمات من الرئيس بتوفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة للمصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

وأوضح مصطفى مدبولى، أنه تم تم الاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات لتصل إلى 100 ألف جنيه لحالات الوفاة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل إلى المستشفى التعليمى بسوهاج ؛ التابع لوزارة الصحة، وذلك للاطمئنان على مصابى حادث تصادم القطارين، الذى وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.