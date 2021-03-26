شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الرئيس وجه بتوفير طائرة لنقل الحالات الحرجة بحادث قطارى سوهاج للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل غرفة أزمات وتم تحريك جميع الجهات وتم نقل جثمين المتوفين من الحادث توجيه المستشفيات باستقبال كل الحالات وحشد كل الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث الأليم وكان هناك توجيه من الرئيس لتقديم الرعاية وتوفير طائرة لنقل الحالات الحرجة إلى القاهرة ونحدد الحالات التى ستنتقل إلى القاهرة.