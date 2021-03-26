شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكلف بتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية لمصابى قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب زيارته للمصابين في المستشفى التعليمي بسوهاج، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبصحبته وزراء : التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين به.

وتعرف رئيس الوزراء من أطباء المستشفى على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتوفير أقصى رعاية صحية لهم، كما وجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة بشكل عاجل.

وكلف رئيس الوزراء ، بتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور، مؤكدا: أي مطالب مستعدون لتوفيرها، وسأتابع شخصيا